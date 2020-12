Problemen voor Indian Wells: prestigieus toernooi wordt uitgesteld door het coronavirus

Indian Wells kon in 2020 al niet doorgaan door het coronavirus en ook in 2021 gaat het voorlopig niet door. Normaal stond de wedstrijd in maart 2021 op het programma, maar de organisatie heeft bevestigd dat het wordt uitgesteld.

Indian Wells, de officiële naam is de BNP Paribas Open, is een prestigieus toernooi. Het wordt gezien als "het vijfde grandslamtoernooi", maar het zal nog even duren voor de spelers elkaar daar nog eens kunnen bekampen. Het toernooi zal namelijk al zeker niet doorgaan in maart.

De organisatie laat weten dat het toernooi niet zal doorgaan tussen 8 en 21 maart 2021. Het toernooi is actief aan het samenwerken met ATP en WTA en titelsponsor BNP Paribas om later in het jaar een nieuwe datum te kunnen bevestigen.

