Elise Mertens dubbelt in Indian Wells verder

Elise Mertens heeft de kwartfinales in Indian Wells gehaald. Ze won vlot in 2 sets.

In het dubbelspel was Elise Mertens de enige Belgische die in Indian Wells nog overschoot. Ze speelde in de 2e ronde samen met de Australische Storm Hunter tegen het Amerikaanse duo Danielle Collins en Peyton Stearns.

Mertens en Hunter begonnen uitstekend aan de partij en liepen 2 breaks uit. Collins en Stearns probeerden terug te komen, maar Mertens en Hunter konden 1 break voorsprong behouden. Ze wonnen de openingsset met 4-6.

In de volgende set gaven beide duo's minder kansen. Mertens en Hunter konden in het 7e spelletje toch een break forceren. Ze pakten opnieuw de set met 4-6 en gingen zo naar de kwartfinales.