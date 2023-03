Kimmer Coppejans gaat in Hongarije strijdend ten onder

Kimmer Coppejans heeft op een challengertornooi in Hongarije meteen zijn 1e partij verloren. Na 2 uur tennissen verloor hij in 3 sets.

Op het challengertornooi van Szekesfehervar in Hongarije staat Kimmer Coppejans als enige op de hoofdtabel. Hij speelde tegen thuisspeler Zsombor Piros.

Coppejans begon uitstekend aan de partij, maar Piros kwam meteen weer langszij. Nadien pakte Coppejans opnieuw de break voorsprong (5-3), maar opnieuw maakte Piros heet meteen goed. Er kwam een tiebreak en daarin trok Coppejans aan het langste eind: 7-5.

Set 2 was voor Coppejans een set om snel te vergeten. Hij had de volledige set problemen om zijn opslagspel te behouden en verloor uiteindelijk de set met 1-6.

Ook in de beslissende set liep Coppejans meteen tegen een achterstand aan: 1-4. Daarna krikte hij zijn spelniveau op en kwam hij weer on serve, maar Piros brak meteen weer door de service van Coppejans en maakte het daarna na meer dan 2 uur tennissen af: 3-6. Zo is Coppejans in het enkelspel uitgeschakeld. Hij is wel nog in het dubbel actief.