Ontgoochelend: Elise Mertens komt verrassend zwak voor de dag en gaat er meteen uit

Neen, dit was niet wat Elise Mertens er zich van had voorgesteld. Een ontgoochelende uitschakeling in de eerste ronde van Indian Wells is een feit.

Elise Mertens moest het in het enkelspel als nummer 37 van de wereld opnemen tegen Wang Xinyu, de 67ste op de wereldranglijst. Op papier had onze landgenote zich moeten kunnen plaatsen voor de volgende ronde, maar zo werkt het niet altijd in het tennis. Mertens had haar dagje niet en verloor meteen de eerste drie spelletjes. Haar Chinese opponente greep dit meteen aan om de eerste set onder controle te houden. Die marge van drie games bleef ook in het vervolg van de set op het bord staan. GEEN BETERSCHAP Er kwam geen beterschap bij Mertens, integendeel. Ook in set 2 verloor ze de drie eerste games. Nadien geraakte ze wel op het scorebord, maar dat zou de enige keer zijn in die tweede set. Wang Xinyu plaatste zich met 6-3 en 6-1 voor de volgende ronde. Als Mertens iets wil bereiken op Indian Wells, zal het in het dubbelspel moeten gebeuren.