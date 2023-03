Elise Mertens niet opgewassen tegen Tsjechisch topduo in kwartfinale dubbelspel Indian Wells

Elise Mertens heeft zich samen met Storm Hunter niet kunnen plaatsen voor de halve finale van het dubbelspel in Indian Wells. Ze verloren tegen een Tsjechisch duo.

Mertens en Hunter stonden in hun kwartfinale van het dubbel in Indian Wells voor een zware opdracht want hun Tsjechische tegenstanders, Krejcikova en Siniakova, zijn de nummer één van de wereld en verlengden in januari nog hun titel op de Australian Open.

Mertens en Hunter stonden in de eerste set al snel 3-0 achter, konden bij 5-1 wel nog een break terug pakken, maar de Tsjechen wonnen de eerste set wel met 6-3.

In de tweede set ging het Tsjechische duo al meteen door de opslag van Mertens en Hunter en deed dat bij 3-1 nog eens. Mertens en Hunter konden nog twee keer door de opslag breken van de Tsjechen, maar die deden hetzelfde: ook 6-3 in set twee.

Mertens is zo helemaal uitgeschakeld op Indian Wells. In het enkelspel verloor ze verrassend van de Chinese Wang Xinyu in de eerste ronde.