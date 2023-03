Greet Minnen verliest opnieuw van dezelfde Française in halve finale in Slowakije

Greet Minnen is er niet in geslaagd om de finale te bereiken op het ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava. Ze verloor weer van dezelfde Française.

Vorige week haalde Greet Minnen (WTA 183) al de halve finale van het ITF-toernooi van Trnava in Slowakije. Toen verloor ze van de Française Océane Dodin (WTA 102) met 7-5 en 6-3. Minnen stond zaterdag weer in de halve finale op het tweede toernooi in Trnava. Haar tegenstander was weer de Française Dodin. Minnen moest al direct haar opslag inleveren, maar kon wel direct terug een break pakken. Maar Minnen moest meteen daarna weer haar opslag inleveren nadat ze eerst drie breakpunten had weggewerkt. Dodin brak nog eens door de opslag van Minnen en won de eerste set met 6-2. In de tweede set benutte Minnen haar enige breakpunt niet, Dodin deed dat bij haar tweede breakpunt wel en pakte de set met 6-3. Alweer geen finaleplaats voor Minnen dus.