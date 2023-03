Greet Minnen vlot door in Slovakije, Yanina Wickmayer verliest na een zware driesetter

Greet Minnen heeft zich voor de halve finales in Slovakije kunnen plaatsen. Op hetzelfde tornooi verloor Yanina Wickmayer haar kwartfinale.

Op het ITF-tornooi van Trnava in Slovakije stonden nog 2 Belgen in de kwartfinales. Greet Minnen speelde tegen de Tsjechische Barbora Palicova.

Minnen nam snel de 1e set in handen, maar Palicova kwam terug tot 3-3. Daarna schakelde Minnen een versnelling hoger en ze pakte set 1 met 3-6. Set 2 was bijna een kopie van set 1. Minnen liep opnieuw uit en de Tsjechische kwam tot 3-3 terug. Nadien trok Minnen de wedstrijd definitief naar zich toe: 3-6.

Yanina Wickmayer speelde tegen de Française Oceane Dodin. Na een studieronde pakte Wickmayer in 2 tijden de 1e set: 4-6. Set 2 was volledig voor Dodin. Ze nam snel de break voorsprong en Wickmayer kon niet meer terug in de set komen: 6-1. Set 3 gaf de beslissing en Wickmayer liep 0-3 uit. Dodin kwam terug en leek snel op weg naar het matchpunt, maar Wickmayer haalde er nog een tiebreak uit. Daarin was Dodin oppermachtig.

NAAR DE DUBBELFINALE

Enkele uren later moesten Minnen en Wickmayer nog samen dubbelen. Ze speelden tegen de Tsjechische Dominika Salkova en de Hongaarse Natalia Szabanin. In set 1 probeerden Minnen en Wickmayer tot 2 keer toe te breaken, maar ze liepen telkens op een rebreak. De 3e poging was wel de goede: 7-5. Set 2 controleerden ze en halfweg de set pakten ze de beslissende break. Met 7-5 en 6-3 gingen ze naar de finale.