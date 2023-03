Ysaline Bonaventure overleeft eerste horde op Indian Wells, wisselend succes bij Coppejans en Bergs

Ysaline Bonaventure heeft de eerste kwalificatieronde overleeft op Indian Wells. De Belgische won van de Slowaakse Kuzmova.

Ysaline Bonaventure (WTA 84) haalde in het Mexicaanse Monterrey nog de kwartfinale, maar verloor toen van de Kroatische Vekic (WTA 23). Nu probeert Bonaventure op de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Indian Wells te raken.

Bonaventure speelde in de eerste kwalificatieronde tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 132). Bonaventure haalde het in twee sets met 7-6 en 6-3 en staat in de tweede kwalificatieronde tegen de Duitse Eva Lys (WTA 118).

Winst voor Coppejans, Bergs onderuit

Kimmer Coppejans (ATP 237) stond maandag in de eerste ronde van het Challenger-toernooi van Antalya tegenover de Kroaat Nino Serdarusic (ATP 257). Coppejans won met 6-4 en 6-2 en staat in de volgende ronde.

Minder ging het met Zizou Bergs (ATP 139) in de eerste ronde van het Challenger-toernooi van Lugano. Hij speede daarin tegen de Fransman Antoine Escoffier (ATP 197) en veroor met 6-3 en 6-4.