Elise Mertens neemt vlot de eerste horde in Mexico, lucky losers Vliegen en Gillé gaan verder in Dubai

Elise Mertens heeft net als Ysaline Bonaventure in de eerste ronde gewonnen in het Mexicaanse Monterrey. Ook Joran Vliegen en Sander Gillé wonnen hun match.

Elise Mertens (WTA 42) speelde in de eerste ronde van het WTA-toernooi tegen de Russische Diana Schnaider (WTA 94). Mertens won vlot in twee sets met 6-0 en 6-4.

In de eerste set kon de Russische dus weinig weerwerk bieden tegen Mertens, die telkens in korte spelletjes won. In de tweede set ging Mertens opnieuw direct door de opslag van Schnaider.

Daarna kon de Russische wel haar opslag behouden en twee breakpunten afdwingen, maar Mertens werkte ze weg en pakte de set dus met 6-4.

Ook Gillé en Vliegen gaan door

Sander Gillé en Joran Vliegen verloren hun laatste kwalificatiematch op het ATP-toernooi in Dubai maar mochten toch aantreden in de hoofdtabel als lucky losers. Ze namen het in de eerste ronde op tegen een Pakistaans/Indisch duo.

Vliegen en Gille hadden aan een break genoeg in set één en pakten die met 6-3. In de tweede set hadden Quareshi en Ramanathan ook genoeg aan één break, 3-6. In de supertiebreak liepen Vliegen en Gillé al snel 5-1 uit en ze wonnen de supertiebreak ook met 10-5.