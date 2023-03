De Belgen kennen hun tegenstander op het '5e grandslamtornooi van het jaar', nadien volgen zware tegenstanders

De komende 2 weken gaat Indian Wells door. Bij de vrouwen doen enkele Belgen mee. Bij de mannen wordt België niet vertegenwoordigd.

Elise Mertens (WTA 37) speelt in de 1e ronde tegen de Chinese Xinyu Wang (WTA 67). Bij winst zal Mertens tegen de Russische Ekaterina Alexandrova spelen. Het 18e reekshoofd op Indian Wells en nummer 18 van de wereld is in de 1e ronde vrij.

Maryna Zanevska (WTA 78) speelt tegen de Amerikaanse Lauren Davis, de nummer 47 van de wereld. Als Zanevska wint, komt ze tegen een topper uit. 4e reekshoofd en nummer 4 van de wereld Ons Jabeur wacht in de 2e ronde.

Ook is er nog Alison Van Uytvanck (WTA 85). Ook zij speelt tegen een Amerikaanse. Dat is tegen Claire Liu, de nummer 56 van de wereld. Bij een zege wacht de nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Via de kwalificaties kan er nog een Belgische bijkomen. Ysaline Bonaventure (WTA 84) moet tegen de Duitse Eva Lys (WTA 118) nog een kwalificatiewedstrijd afwerken. Bij een zege staan dan 4 Belgen op de hoofdtabel in Indian Wells.

Bij de mannen doet geen enkele Belg mee aan Indian Wells. David Goffin is geblesseerd en de andere Belgen verkiezen challengertornooien boven het '5e grandslamtornooi van het jaar'.