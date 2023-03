Ook Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure gaan op Indian Wells er meteen uit

Alle Belgen zijn in het enkelspel op Indian Wells uitgeschakeld. Ook Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure gingen er meteen uit.

Eerder was Elise Mertens al uitgeschakeld. Alison Van Uytvanck moest verstek laten gaan. Zo bleven enkel nog Maryna Zanevska en Ysaline Bonaventure in het enkelspel over.

Zanevska speelde in de 1e ronde tegen de Poolse Magdalena Frech die het best aan de partij begon. Ze liep 1-3 uit, maar Zanevska rebreakte. De Poolse ging meteen opnieuw door de opslag, waarna Zanevska opnieuw breakte en het nadien overnam: 6-4.

Frech nam in set 2 opnieuw snel een voorsprong en ook deze keer kon ze terugkomen. Daarna kon ze opnieuw een break uitlopen, maar Frech werkte de breakballen weg en pakte zelf het beslissende breakpunt: 4-6. Ook in set 3 nam Frech de voorsprong. Zanevska kwam terug tot 2-2 en had kansen om uit te lopen, maar nadien nam de Poolse het over: 2-6.

Bonaventure was via de kwalificaties op de hoofdtabel op Indian Wells geraakt en speelde in de 1e ronde tegen de Russische Varvara Gracheva. Gracheva nam meteen de bovenhand en liep 2-5 uit. Bonaventure probeerde terug in de set te komen en dwong breakkansen af, maar Gracheva werkte die weg en haalde de 1e set binnen: 2-6.

In de volgende set deed Bonaventure eerst goed mee, maar daarna speelde de Russische een versnelling hoger en ze pakte ook set 2 met 2-6. Zo is elke Belg in het enkelspel uitgeschakeld.