Een week na David Goffin wint ook Joris De Loore van Slowaak in Frankrijk

Joris De Loore heeft op het toernooi in Pau zijn match in de eerste ronde gewonnen van een Slowaak. En dit kent David Goffin dan weer goed.

Nadat Joris De Loore (ATP 200) zijn twee matchen in de kwalificaties van het Challenger-toernooi in het Franse Pau had gewonnen, stond hij in de eerste ronde tegenover de Slowaak Lukas Klein (ATP 140), die vorige in Marseille verloor van David Goffin. In de ronde daarna moest Goffin forfait geven met een blessure.

De Loore won de eerste set met 6-3, de Slowaak haalde de tweede set dan weer binnen met 3-6. Een beslissende derde set draaide uit op een tiebreak en daarin toonde De Loore zich de sterkste.

De tegenstander van De Loore in de volgende ronde wordt de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 133). Hij won van de jonge Est Lajal (APT 393) in drie sets. De match wordt donderdag rond 10u gespeeld.