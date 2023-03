Kimmer Coppejans in Hongarije ook uitgeschakeld in het dubbel, Marie Benoît na een marathonpartij een ronde verder in Spanje

Kimmer Coppejans heeft in Hongarije ook in het dubbel meteen verloren en verloor in 2 sets. Marie Benoît had meer dan 3 uur nodig om zich voor de volgende ronde te plaatsen.

In het enkelspel in Szekesfehervar was Kimmer Coppejans al uitgeschakeld. In het dubbel was hij wel nog actief. Samen met de Spanjaard Nikolas Sanchez Izquierdo stond hij tegen het Turkse duo Sarp Agabigun en Ergi Kirkin.

Tot 2-2 konden Coppejans en Sanchez Izquierdo in de openingsset meegaan, maar dan hadden ze op het spel van Agabigun en Kirkin geen antwoord meer. Ze verloren de set met 6-2. In set 2 keken Coppejans en Sanchez Izquierdo snel tegen een achterstand aan. Ze kregen geen kans meer om terug in de set te komen en verloren ook set 2 met 6-2.

Marie Benoît is op het ITF-tornooi van Palmanova actief. In de 1e ronde speelde ze tegen de Servische Mia Ristic en het werd een slopende partij. Nochtans begon het meteen goed voor Benoît. Ze won de 1e set met 1-6.

In set 2 was er tot 4-4 een spervuur aan breaks en rebreaks. Daarna moest Benoît nog een break achterstand wegwerken, maar er kwam uiteindelijk een tiebreak. Daarin liep Ristic 1-4 uit, maar Ristic kwam terug en pakte de tiebreak met 7-5. In de beslissende set kwam Benoît tot 2 maal toe op voorsprong, maar Ristic kwam telkens weer langszij. Bij 4-4 liep ze voor een 3e keer uit en deze keer kon ze haar break wel verzilveren: 4-6.