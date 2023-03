Elise Mertens levert strijdt, maar haalt tegen het nummer 5 van de wereld geen finale in Mexico

Elise Mertens heeft in Mexico de finale niet bereikt. Ze verloor van het 1e reekshoofd.

In de halve finales van het WTA-tornooi van Monterrey speelde Elise Mertens tegen de Française Caroline Garcia. Garcia is in Mexico het 1e reekshoofd en is de nummer 5 van de wereld.

Mertens liet zich niet kennen en probeerde meteen de partij in handen te nemen. Al snel dwong ze enkele breakkansen af. Ze kon die niet verzilveren en moest ook opletten dat ze zelf niet op een break achterstand kwam. Op het einde van de 1e set sloeg Garcia toe en serveerde ze daarna uit: 6-3.

In de volgende set was Mertens niet van slag. Ze bleef goed meespelen, maar kon op de opslag van Garcia niet echt meer dreigen. Garcia kon dat wel en pakte opnieuw op het einde van de set een break. Daarna was de wedstrijd gedaan: 6-4. Zo was er geen WTA-finale voor Mertens.