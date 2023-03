Een topdag voor de Belgen in het tennis: onder meer Wickmayer en Minnen stoten vlot door

Heel wat Belgen kwam woensdag in actie en ze deden het allemaal goed. En dat deden ze allemaal zonder setverlies.

Greet Minnen (WTA 192) kwam het eerst in actie in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava. In de eerste ronde speelde Minnen tegen de Tsjechische Anna Siskova (WTA 356). Minnen won vlot met 6-4 en 6-1 en gaat door naar tweede ronde.

Ook Yanina Wickmayer (WTA 214) kwam op hetzelfde toernooi in actie. Zij nam het op tegen de Hongaarse Réka Luca Jani (WTA 117). En ook Wickmayer liet haar tegenstandster niet veel kans en won in twee sets met 6-2 en 6-1.

Ook mannen winnen hun match

Bij de mannen nam Michael Geerts (ATP 238) het op tegen de Brit Sean Hodkin (ATP 1203) op het ITF-toernooi in het Portugese Loulé. Ook Geerts won makkelijk met 6-4 en 6-1.

Dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen nam het in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Dubai op het tegen de Wit-Rus Ivashka en de Rus Rublev, de nummer zes van de wereld in het enkelspel.

De twee duo's vochten een intens duel uit in twee tiebreaks, maar Vliegen en Gillé wonnen die telkens: 7-6 (7/4) en 7-6 (7/3). Gillé en Vliegen staan zo in de halve finale in Dubai.