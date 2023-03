Minnen en Wickmayer winnen dubbeltoernooi in Slowakije, Minnen wel onderuit in halve finale enkelspel

Op het ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava hebben Minnen en Wickmayer de titel gepakt. Minnen verloor in de halve finale van het enkelspel wel tegen dezelfde Française als Wickmayer.

Het duo Yanina Wickmayer en Greet Minnen blijft maar winnen. Nadat ze half februari al een titel pakten in Duitsland hebben ze dat nu ook in Slowakije gedaan.

Wickmayer en Minnen wonnen in de finale van het Grieks/Slowaakse duo Sakellaridi/Zelnickova met 6-4 en 6-1.

In het enkelspel nam Minnen (WTA 192) het in haar halve finale op tegen de Française Océane Dodin (WTA 101). De Française had in de kwartfinale ook al Yanina Wickmayer uitgeschakeld .

Minnen verloor in twee sets van 7-5 en 6-3, maar pakten later dus wel de dubbeltitel met Wickmayer.