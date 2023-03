Greet Minnen niet zonder moeite naar de 2e ronde in Slovakije

Greet Minnen heeft de 2e ronde op een tornooi in Slovakije bereikt. Al moest ze daarvoor wel wat moeite doen.

Een week eerder bereikte Greet Minnen (WTA 183) de halve finale op het ITF-tornooi van Trnava. Nadien bleef ze in Slovakije, want in Trnava organiseerden ze een nieuw tornooi.

In de 1e ronde moest Minnen voorbij de Wit-Russische Kristina Dmitruk (WTA 224). Minnen was het 8e reekshoofd in Trnava.

Al vroeg in de 1e set kwam Minnen op achterstand, maar ze sloeg meteen terug en kwam terug tot 3-3. Er kwamen nadien nog breakkansen voor Minnen, maar ze moest wachten tot de tiebreak. Daarin nam Dmitruk de beste start, maar na de korte pauze pakte Minnen over. Ze pakte de tiebreak met 5-7.

Minnen trok in de 2e set de lijn meteen door. Dmitruk kwam weer on serve, maar Minnen rebreakte meteen terug. De Wit-Russische probeerde nog langszij te komen, maar Minnen werkte alle breakpunten weg en pakte een dubbele voorsprong. Ze pakte set 2 met 1-6 en ging zo naar de 2e ronde.