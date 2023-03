Greet Minnen blijft in Slovakije doorstomen en schakelt ook het topreekshoofd uit

Greet Minnen heeft op het ITF-tornooi in Trnava zich geplaatst voor de halve finales. Deze keer schakelde ze het 1e reekshoofd uit.

Een week eerder was Greet Minnen al sterk in Trnava. Ze verloor toen in de halve finales. Ook deze week heeft ze de smaak in Slovakije goed te pakken. Ze stond in dh kwartfinales en stond tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova, het topreekshoofd in Trnava. Minnen is het 8e reekshoofd.

Het verschil in ranking was op het veld niet te zien. Minnen dwong al snel breakkansen af en pakte die ook. Zo liep ze 1-3 uit, maar Tomova rebreakte meteen. Daarna bleven er breakkansen voor beide komen, maar het bleef on serve. Tot Minnen in het 12e spelletje een 40-0 achterstand helemaal omboog en zo de 1e set binnenhaalde: 5-7.

Tomova was niet aangedaan en probeerde in set 2 meteen de bovenhand te nemen. Minnen werkte enkele breakkansen weg en nam zelf een break voorsprong. Daarna probeerde Tomova nog wel, maar Minnen was te sterk en maakte het af met 1-6.