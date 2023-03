Tennislegende komt met geweldig nieuws na bange maanden

Goed nieuws van een absolute wereldtopper uit het tenniswereldje. Heel erg goed nieuws, een opsteker zonder weerga.

Martina Navratilova is er ondertussen 66, maar blijft een absolute tennislegende. Ze kwam nu ook met goed nieuws naar buiten.

Ze is namelijk kankervrij verklaard. Daarmee komt er een einde aan een aantal heel erg lastige maanden voor de tennislegende.

© photonews

Ze bracht in januari het nieuws naar buiten dat ze keel- en borstkanker had, maar de ziekte was snel ontdekt.

Dat had ook zijn gevolgen, want na een korte behandeling is ze nu dus opnieuw kankervrij verklaard gaf ze aan.

Preventieve bestralingen

Op TalkTV reageerde ze: "Voor zover ik weet ben ik kankervrij. Ik krijg nog wel preventieve bestralingen aan mijn rechterborst."

De 66-jarige Amerikaans-Tsjechische kan dus opnieuw met een gerust gemoed naar de toekomst kijken. Ook in 2010 had ze al eens borstkanker.