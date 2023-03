Geen Belgen meer in Turkije: Kimmer Coppejans en Michael Geerts verliezen in de kwartfinales

Kimmer Coppejans en Michael Geerts zijn in Antalya uitgeschakeld. Ze verloren allebei hun kwartfinale.

Op het challengertornooi van Antalya deden de Belgen het goed. Zowel Kimmer Coppejans als Michael Geerts stonden in Turkije in de kwartfinales.

Coppejans speelde tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner, het topreekshoofd. Al snel moest Coppejans opletten en enkele breakballen wegwerken. Nadien kende hij minder problemen, maar net op een cruciaal moment verloor hij zijn opslag: 6-4. Coppejans begon met goede moed aan de 2e set en had snel de kans om te breaken, maar Ofner pakte opnieuw de voorsprong. Daarna kon Coppejans de Oostenrijker nauwelijks nog bedreigen en het hij verloor de set met 6-1.

Geerts speelde tegen de Tsjech Vit Kopriva, het 4e reekshoofd. Kopriva nam de beste start, maar Geerts knokte zich terug en we gingen naar een tiebreak. Die ging gemakkelijk naar Geerts: 7-2. In set 2 trok Geerts de goede lijn door en nam snel een break voorsprong. Hij kon serveren voor de wedstrijd, maar Kopriva ging er nog op en over: 5-7. Dat was een serieuze tik voor Geerts en hij stond in de beslissende set snel 0-4 achter. Hij maakte nog een break ongedaan, maar Kopriva rebreakte meteen en dan was het gedaan: 1-6.