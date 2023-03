Greet Minnen wint opnieuw overduidelijk, ook Michael Geerts stoot door in Turkije

Er kwamen opnieuw enkele Belgen in actie op enkele toernooien. Een overzicht van hun matchen.

Greet Minnen (WTA 183) stond op het tweede ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava opnieuw in de achtste finale. Daarin speelde ze tegen de Tsjechische Dominika Salkova (WTA 276).

Lang stond Minnen niet op de baan, slechts 1 uur en 10 minuten. In twee sets won ze met 6-2 en 6-1. In de kwartfinale staat Minnen tegenover de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 91).

Michael Geerts (ATP 243) stond in het Turkse Antalya in de achtste finale tegenover de Italiaan Salvatore Caruso (ATP 342). Geerts won in twee sets met 6-4 en 6-4. In de kwartfinale staat hij tegenover de Tsjech Vit Kopriva (ATP 169).

Wisselend succes in dubbelspel

In het dubbelspel verloor Geerts even later wel samen met de Italiaan Travaglia tegen de Zweede Bergevi en de Griek Petros Tsitsipas met 7-5 en 6-3.

Zizou Bergs won dan weer zijn dubbelmatch in het Zwitserse Lugano samen met de Nederlander David Pel. Ze wonnen van het Poolse duo Drzewiecki/Walkow in twee tiebreaks, 7-6 en 7-6 dus. Bergs en Pel stoten zo door naar de halve finale.