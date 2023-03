Winst en verlies voor Ysaline Bonaventure in het Mexicaanse Montterey

Op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey heeft Ysaline Bonaventure de kwartfinales bereikt. In de achtste finale rekende ze af met een Russin.

Ysaline Bonaventure (WTA 96) stond in de achtste finale van het WTA-toernooi in Monterrey voor het eerst tegenover de Russin Kamilla Rakhimova (WTA 97). De Russin overleefde de kwalificaties en was dus gemotiveerd.

Bonaventure ging meteen door de opslag van de Russische, maar Rakhimova pakte bij 5-4 een break terug. In de tiebreak nam Bonaventure al snel een voorsprong en ze pakte de eerste set: 7-6 (7/2).

Rakhimova herpakte zich in de tweede set en pakte meteen twee breaks en liep uit tot 5-1. Ze pakte ook nog een derde break hing met 1-6 in set twee de bordjes weer gelijk. In set drie nam Bonaventure weer snel een break en werkte bij 2-1 ook twee breakpunten weg.

Bonaventure brak nogmaals door de opslag van de Russische en pakte set drie met 6-3. Het eerste matchpunt was meteen het goede.

Geen succes in dubbelspel

Bonaventure kwam een paar uur later ook nog in actie in het dubbelspel samen met de Italiaanse Bronzetti. Ze verloren echter van het Nederlands/Taiwanese duo Van der Hoek/Fang-Hsien met 7-5 en 6-3.