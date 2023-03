Elise Mertens vlot naar de halve finales in Mexico, Ysaline Bonaventure strijdend ten onder

Elise Mertens heeft zich voor de halve finales in Mexico kunnen plaatsen. Ysaline Bonaventure moest na meer dan 2 uur zwoegen dan weer het hoofd buigen.

In de kwartfinales van het WTA-tornooi van Monterrey stonden 2 Belgen. Elise Mertens speelde als 4e reekshoofd tegen het Italiaanse 8e reekshoofd Elisabetta Cocciaretto.

Mertens nam al snel de partij in handen en liep een dubbele break uit. Nadien moest ze nog enkele breakballen wegwerken, maar ze haalde uiteindelijk vlot de 1e set met 6-2 binnen. Ook in set 2 nam Mertens meteen het voortouw. De Italiaanse stribbelde even nog tegen, maar na een dubbele break gaf ze zich toch gewonnen. Mertens ging met 2 keer 6-2 naar de halve finales.

Daarvoor had Ysaline Bonaventure al tegen de Kroatische Donna Vekic gespeeld, het 3e reekshoofd in Mexico. Vekic kende een goede start en ging snel door de opslag van Bonaventure. Bonaventure kreeg wel nog enkele breakballen, maar ze kon die niet verzilveren. Ze verloor de set uiteindelijk met 6-2. Set 2 bleef lange tijd gesloten, maar op het einde sloeg Bonaventure toe: 7-5. Ze trok die lijn in de beslissende set meteen door, maar Vekic kwam terug. De tiebreak won Vekic uiteindelijk met 5-7.

In het dubbeltornooi van Dubai stonden Joran Vliegen en Sander Gillé in de halve finales. Ze speelden tegen de Amerikaan Maxime Cressy en de Fransman Fabrice Martin. In de 1e set probeerden Vliegen en Gillé uit te lopen. Pas de 2e keer konden ze hun voorsprong verzilveren: 5-7. In set 2 kregen Vliegen en Gillé enkel breakballen, maar er kwam uiteindelijk een tiebreak. Die wonnen Cressy en Martin met 7-5. In de beslissende supertiebreak zat het venijn in de staart. Cressy en Martin hielden op het einde het meeste het hoofd cool: 10-7.