Ineens twee Belgische speelsters minder: Van Uytvanck kondigt op de valreep forfait aan voor prestigieus toernooi

Vier Belgische speelsters zouden op de hoofdtabel staan, maar na het forfait van Alison Van Uytvanck blijven er al maar twee landgenotes meer over op Indian Wells. Van Uytvanck geeft in extremis verstek.

Alison Van Uytvanck ging in principe uitkomen tegen de Amerikaanse Claire Liu in de eerste ronde van Indian Wells. Daar komt uiteindelijk niets van in huis. "Sorry dat ik forfait moet geven voor de BNP Paribas Open", schrijft Van Uytvanck op haar Instagram Stories.

PIJN AAN ONDERRUG

De Grimbergse geeft hierbij ook de reden voor haar forfait: een rugblessure. "Ik heb pijn aan de onderrug en keer terug naar België", is haar trip naar de Verenigde Staten een maat voor niets gebleken. "Ik hoop om gauw terug op het terrein te staan."

Deze blessure vormt weer een extra uitdaging voor Van Uytvanck, die nog naar haar beste vorm zoekt in 2023. Door haar forfait en de uitschakeling van Elise Mertens blijven slechts twee van de vier Belgische speelsters over die initieel een plek op de hoofdtabel van Indian Wells bemachtigden.