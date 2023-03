Marie Benoît verliest van dubbelpartner in Spanje na opnieuw een zware partij en nadien nog eens haar dubbelpartij

Marie Benoît heeft opnieuw een zware dag in Spanje gehad. In het enkelspel verloor ze na een nieuwe marathonpartij. Nadien werkte ze nog haar dubbelpartij af. Die verloor ze.

In de 1e ronde van het ITF-tornooi van Palmanova in Spanje won Marie Benoît na meer dan 3,5 uur tennissen en in de volgende ronde moest ze tegen haar dubbelpartner Kathinka von Deichmann. Zij komt uit Liechtenstein. Ook die partij werd een marathonpartij.

Benoît nam de partij in handen en had aan een snelle break genoeg om de openingsset binnen te halen: 3-6. In set 2 moest ze eerst een break goedmaken. Daarna kwam ze zelf een break voor, maar von Deichmann draaide de rollen opnieuw om. Ze won de set met 6-3. Ook in set 3 kwam von Deichmann snel een break voor. Benoît kwam terug, maar von Deichmann rebreakte meteen. Na bijna 3 uur tennissen won ze met 3-6, 6-3 en 6-4.

Enkele uren later moesten Benoît en von Deichmann nog hun dubbelpartij tegen een Portugees duo afwerken. Die was een dag eerder gestopt. De 1e set hadden de zussen Francisca en Matilde Jorge met 3-6 binnengehaald. Nadien stelden Benoît en von Deichmann orde op zaken, maar bij 5-1 moesten ze stoppen. Na de hervatting van de partij haalden ze snel de set binnen: 6-1. In de beslissende supertiebreak trok het Portugese duo de partij naar zich toe: 4-10.