Michael Geerts gaat er als topreekshoofd in Portugal tegen een thuisspeler eruit

Michael Geerts is op een tornooi in Portugal uitgeschakeld. Hij verloor van een thuisspeler.

Op het ITF-tornooi van Loule was Michael Geerts het topreekshoofd. Ondertussen stond hij al in de kwartfinales. Daarin speelde hij tegen de Portugese thuisspeler Goncalo Oliveira.

Geerts wou snel de partij in handen nemen en kreeg al snel enkele breakkansen, maar Oliveira begon beter te serveren en uiteindelijk pakte hij de break voorsprong. Daarna haalde hij op de eigen opslag de 1e set binnen: 3-6.

Oliveira had duidelijk het goede ritme te pakken en hij stond in set 2 snel 2 breaks en 0-3 voor. Geerts pakte snel een break terug, maar Oliveira was niet onder de indruk. De Portugees serveerde met een ace uit: 4-6.