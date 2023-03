Zizou Bergs zwoegt zich naar de dubbelfinale in Zwitserland

Zizou Bergs heeft in Lugano de dubbelfinale bereikt. Samen met de Nederlander David Pel zwoegde hij zich doorheen 3 sets.

In het enkelspel werd Zizou Bergs op het challengertornooi van Lugano meteen uitgeschakeld. Hij moest nog niet meteen naar huis, want hij was in Zwitserland ook in het dubbel actief. Samen met de Nederlander David Pel stond hij in de halve finales. De tegenstanders waren de Let Mikelis Libietis en de Zwitser Luca Margaroli.

Bergs en Pel begonnen uitstekend aan de partij door meteen te breaken. Nadien konden ze voor een 2e keer een break pakken, maar ze konden hun breakballen niet verzilveren. Ook kwam Libietis en Margaroli terug tot 4-4. Het kwam tot een tiebreak. Daarin namen Bergs en Pel eerst een kleine voorsprong, maar ze gaven die voorsprong uit handen. In het slot konden ze de tiebreak toch naar zich toe trekken: 11-9.

Ook in set 2 namen Bergs en Pel de beste start. Ze liepen 5-2 uit en konden voor de wedstrijd serveren, maar opnieuw kwamen Libietis en Margaroli in de set en ze kwamen tot 5-5 terug. Ook nu kwam er een tiebreak. Daarin namen Libietis en Margaroli snel een voorsprong en die gaven ze niet meer weg: 3-7.

De supertiebreak bracht de beslissing. Bergs en Pel kwamen snel 6-1 voor. Libietis en Margaroli kwamen terug tot 6-4, maar dan pakten Bergs en Pel opnieuw uit en ze kregen hun 1e wedstrijdballen van de wedstrijd. De 1e was meteen ook de goede: 10-4.