Elise Mertens overleeft in het dubbel wél een ronde op Indian Wells, twee andere landgenoten maken amper een vuist

Gemengd nieuws van de Belgen op Indian Wells, maar op zijn minst heeft Elise Mertens zich toch kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel. Voor twee andere landgenotes was er minder goed nieuws.

In het enkelspel zat het er voor alle Belgische speelsters snel op: ze gingen er allen uit in de eerste ronde. Het dubbel moest dan maar succes brengen. Dat was alleszins het geval voor Elise Mertens en haar Australische dubbelpartner Storm Hunter. Zij namen samen de maat van Badosa en Rybakina met 7-6 (7/3) en 6-3.

FLIPKENS EN ZIMMERMANN ONDERUIT

Kirsten Flipkens verging het een pak minder goed. Zij kon met de Amerikaanse Bethanie Mattek enkel in de eerste set een paar spelletjes sprokkelen tegen de Japanse Kato en de Indonesische Sutjiadi. Meer zat er niet in. Het werd 6-2 en 6-0.

Kimberley Zimmermann deed het niet veel beter aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar. Zij stonden tegenover het duo Danielle Collins/Peyton Stearns. Collins kon uiteraard haar ervaring aanspreken. De Amerikaanse speelsters bleken een maatje te groot. Eindstand: tweemaal 6-2.