Zizou Bergs pakt de dubbeltitel in Zwitserland na een sterke finale

Zizou Bergs heeft de dubbeltitel in Lugano gepakt. Samen met de Nederlander David Pel won hij de finale in 2 sets. Het is de 1e dubbeltitel van Bergs.

Op het challengertornooi van Lugano stond Zizou Bergs in de finale van het dubbelspel. Samen met de Nederlander David Pel speelde hij tegen het Duitse duo Constantin Frantzen en Hendrik Jebens. Bergs en Pel namen de partij meteen in handen. Ze liepen 0-4 uit en lieten het Duitse duo nadien niet meer in de set komen. Ze wonnen vlot de set met 2-6. In set 2 boden Frantzen en Jebens meer weerwerk. Er kwamen aan beide zijden geen breakkansen meer en zo was een tiebreak het logische gevolg. Ook in de tiebreak lieten ze weinig ruimte. Het ging van links naar rechts, maar op het einde konden Bergs en Pel 2 punten op rij maken en zo de tiebreak (6-8) en ook de dubbeltitel binnenhalen. Het is de 1e dubbeltitel van Bergs.