Opnieuw een mooie dag voor onder meer Wickmayer en Minnen, De Loore gaat wel onderuit

Na een succesvolle woensdag hebben donderdag opnieuw heel wat Belgen hun match gewonnen. Wickmayer, Minnen en Geerts wonnen hun match, De Loore verloor.

Greet Minnen (WTA 196) won in de achtste finale van de Tsjechische Dominika Salkova (WTA 281) op het ITF-toernooi in het Slowaakse Trnava met 6-2 en 6-1 en staat in de kwartfinale.

Ook Yanina Wickmayer (WTA 213) won haar match, zij van de Slowaakse Rebecca Sramkova (WTA 275) met 6-2 en 6-4, en ook zij staat in de kwarfinale. Wickmayer en Minnen speelden ook nog samen de kwartfinale in het dubbelspel en wonnen met 6-0 en 6-1 van een jong Slowaaks duo.

De Loore verliest, Geerts wint

Joris De Loore (ATP 200) stond op het Challenger-toernooi in het Franse Pau in de achtste finale tegen de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP 133). De Loore won de eerste set met 4-6, maar verloor daarna de tweede en derde set met 6-1 en 7-6.

Michael Geerts (ATP 238) stond in de achtste finale van het ITF-toernooi van Loulé ni Portugal. Tegen de Ivoriaan Eliakam Coulibaly won Geerts met 6-7, 6-2 en 6-4.