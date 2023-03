Is dat nu nog nodig? Brief aan president Biden haalt schijnbaar niets uit en Djokovic moet toptoernooi in VS missen

Het missen van toptoernooien is nog altijd een mogelijkheid voor Novak Djokovic. Zelfs een brief aan president Biden heeft blijkbaar niets uitgehaald.

Wie denkt dat overal ter wereld alle coronaregels al zijn teruggedraaid, heeft het mis. Om als buitenlander de Verenigde Staten binnen te geraken, moet je nog altijd een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen. Die regeling vervalt in principe in mei.

Novak Djokovic is zoals bekend niet gevaccineerd tegen Covid-19. De Servische topspeler heeft volgens Marco Rubio, de Republikeinse senator uit Florida, een brief geschreven aan president Biden om hem gratie te verlenen. Djokovic hoopte wellicht om met een uitzondering toch deel te kunnen nemen aan de reeks toernooien in de VS.

ORGANISATIE MELDT FORFAIT

Die uitzondering is hem blijkbaar geweigerd, want Djokovic zal bijvoorbeeld niet deelnemen aan het prestigieuze Indian Wells. "Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic heeft zich teruggetrokken", zo meldt de organisatie. Djokovic verloor vorige week nog in de halve finales in Dubai van Medvedev, de latere winnaar van dat toernooi.