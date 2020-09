Gillé en Vliegen trekken na eerdere stunt goede lijn door en plaatsen zich voor kwartfinales op US Open

Op de US Open zijn de beste Sander Gillé en Joran Vliegen aan het werk. Het Belgische dubbelduo zorgde al voor een statement voor de tweede reekshoofden uit te schakelen. Ook John Peers en Michael Venus moesten hun meerdere erkennen in de Belgen.

De eerste vier spelletjes werden nog netjes verdeeld. In het vijfde game gingen Gillé en Vliegen op zoek naar de break en die konden ze ook forceren. In de volgende opslaggames kwamen ze nooit echt in de problemen, waardoor de setwinst hen niet meer kon ontsnappen.

Het eerste deel van de tweede set verliep gelijkaardig. Opnieuw was het in het vijfde spel van de set dat Gillé en Vliegen een opslag van hun tegenstanders konden afnemen. Ook in de volgende games als retourneerders lagen er mogelijkheden, met zelfs al een matchbal op 5-3. Het werd echter 5-4 en daarna werd het nog even spannend.

BREAKBALLEN REDDEN IN LAATSTE GAME

Peers en Venus kwamen twee keer op breakpunt en hadden zo dus de kans om er 5-5 van te maken. Gillé en Vliegen konden die breakballen wegwerken en haalden bij op hun derde matchpunt de zege binnen: het werd tweemaal 6-4.