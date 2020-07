13-jarige tennisster maakt indruk op oefentoernooi en haalt het met duidelijke cijfers van de nummer 54 van de wereld

In Tsjechië heeft de 13-jarige Brenda Fruhvirtova heel wat indruk gemaakt op een oefentoernooi. Ze is er namelijk in geslaagd om Katerina Siniakova, de nummer 54 van de wereld, uit te schakelen.

De 13-jarige Brenda Fruhvirtova heeft zich laten zien in een oefentoernooi in Tsjechië. Ze won met duidelijke 7-6 en 6-1 cijfers van Katerina Siniakova, de nummer 54 van de wereld. Siniakova is zeker geen slechte speelster. Volgens Het Laatste Nieuws won ze al twee dubbelgrandslams en haalde ze vorig jaar de vierde ronde op Roland Garros. Het maakt de prestatie van Fruhvirtova alleen maar indrukwekkender.