Opnieuw tennistornooi in China geschrapt door coronavirus

Er wordt opnieuw een tennistornooi in China geschrapt. Het gaat om het Kunming Open in het Chinese Anning. Normaal vond het tornooi eind april plaats, maar de WTA heeft beslist om het tornooi te schrappen.

Geen Kunming Open dit jaar in het Chinese Anning. De WTA heeft beslist om het tornooi te schrappen vanwege het coronavirus. Het tornooi was volgens Het Laatste Nieuws onderdeel van de 125K-series.

Het is niet de eerste keer dat een tornooi in China geschrapt wordt. Vorige maand werd ook al het toernooi in Xian geschrapt. Er zijn al heel wat sportevenementen geschrapt door het coronavirus en er lijkt niet direct een einde aan te komen.