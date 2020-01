Waarom Nadal te kloppen was: Thiem greep kans die zich nergens anders voordoet

Exit Rafael Nadal in Melbourne. Het eerste reekshoofd moest ontgoochelend afdruipen na vier spannende sets tegen Dominic Thiem, die hem voor het eerst wist te vloeren op een Grand Slam. In de eerste plaats de verdienste van de Oostenrijker zelf, al speelden nog enkele factoren een rol.

De overwinning van Thiem tegen Nadal was uiteraard een verrassing, maar wel eentje die vooraf niet uit te sluiten viel. We zetten de factoren op een rijtje waarom dit net op de Australian Open kon gebeuren en net op dit moment.

ONDERGROND

Nadal is in de eerste plaats een echte gravelkoning, maar ook op hardcourt is hij één van de beste spelers ter wereld. Al is er wel nog een verschil tussen dat in New York en dat in Melbourne. Op de Australian Open springen de ballen veel minder hoog op, waardoor de topspin van Nadal tegenstanders veel meer in moeilijkheden kan brengen.

POWER EN BEWEGING

Een extra gevolg daarvan is dat die tegenstander met zijn meer geliefde slagen kan uitpakken. Bij Thiem zijn dat veeleer harde slagen. Het vijfde reekshoofd is een speler die ontzettend goed over het terrein beweegt. Hij kan zich dus goed achter de bal zetten en dan vanuit het achterveld een enorme power genereren. Te danken dus aan een combinatie van de ondergrond en de kwaliteiten van Thiem.

Wellicht is van alle Grand Slams de Australian Open dus dé plaats om Nadal te kloppen en Thiem heeft zijn kans met beide handen gegrepen. Het pleit voor Nadal dat hij desondanks in 2009 er wel in slaagde om het toernooi te winnen.

TACTIEK

Het moet gezegd dat Rafa het tactisch iets beter had kunnen aanpakken. Wanneer hij de bovenhand in de rally's had, liet hij de defensieve ballen van Thiem iets te gemakkelijker doorkomen. Meer het net opzoeken had Nadal meer punten kunnen doen scoren. Tegenovergesteld liet Thiem dit net niet toe. De Oostenrijker geraakte ook niet afgeleid en hield zich vast aan het vooropgestelde tactische plan.

WISSELVALLIGHEID EN GELUK/PECH

Er zat misschien ook gewoon wat meer wisselvalligheid in het spel van Nadal tijdens dit toernooi dan anders. Bij momenten zagen we een hele sterke nummer één aan het werk, maar er waren ook fases waarbij hij het soms even kwijt was en hij dingen deed die we niet van hem gewoon zijn.

Een blik op de score leert ons ook wel dat het erg dicht bij mekaar lag: Nadal verloor drie tiebreaks. Met wat geluk had het helemaal anders kunnen zijn. Bij setpunt in set twee geraakte Nadal door een netbal van Thiem uit balans, waarna die laatste het punt kon maken. In de laatste tiebreak scheerde een passing van Thiem bij 6-6 de netrand. Het werd geen fout, wel een winner; een teken dat dit de dag van Thiem was.