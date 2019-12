David Goffin wil tennisclub redden waar het voor hem allemaal begon

Dat gebeurde grotendeels in de Tennis Club Euro Barchon. Het voortbestaan van deze club komt nu al een hele tijd in het gedrang. In de zomer van 2018 werd een doorstart gemaakt, maar nu zou de tennisclub toch verdwijnen en zou er een Business Center in de plaats komen.

Goffin heeft een filmpje on line geplaatst waarin te zien is hoe hij er als klein jongetje tennisles kreeg. "Dit is waar het hele verhaal voor mij gestart is", aldus Goffin. "Een mooie club met een geweldige tennisschool... die zou kunnen verdwijnen!"

This is where the whole story started for me. A beautiful club with a great tennis school... which could disappear! In order that the club remains, in order that the children continue to believe in their dreams… Please sign the petition!👇🏻https://t.co/F8IoTsA4YW pic.twitter.com/3uslXL3GaO