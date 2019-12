Het nieuwe tennisseizoen: heel wat jonge twintigers... tegen Kim Clijsters (36) en Serena Williams (38)

Het nieuwe tennisseizoen trekt zich langzaam opnieuw op gang. Al wachten de grote kanonnen op Brisbane (6 januari) en de Australian Open (20 januari).

Toen deze foto werd genomen bevonden Clijsters (19) en Williams (21) zich in de leeftijdscategorie van de talenten uit ons lijstje met 'Sterren van Morgen'. De foto dateert van... 2002.

In Australië zwaait Carolina Wozniacki af. De Deense is amper 29. Wie de top van de WTA-ranking bekijkt, ziet heel veel jonge twintigers staan. De afgelopen weken stelden wij een paar ‘nieuwe’ talenten van 21 of jonger aan jullie voor die in 2019 een serieuze sprong op de ranking maakten.

Daardoor zou je haast vergeten dat Ashleigh Barty (°1) amper 23 is. Naomi Osaka (°5) zelfs nog een jaar jonger, net als Belinda Bencic (°8).

De 21-jarige Aryna Sabalenka sloot het jaar voor de tweede keer op rij af als nummer 11 en leeftijdsgenote Sofia Kenin steeg ‘maar’ van 52 naar 15, wat niet volstond voor een plek in ons lijstje. Net als de negentienjarige Dayana Yastremska (plek 60 => 22).

Het wordt waanzinnig interessant om te zien wat ‘Come Back Kim’ en veterane Serena Williams tegen al dat jonge geweld kunnen aanvangen. Jong geweld dat eigenlijk hun kind had kunnen zijn. Wij zijn alleszins razend benieuwd. Jullie ook?

Herlees hieronder de stukken over onze 'Sterren van Morgen' door op de naam te klikken.

Bianca Andreescu (178 => 5)

Marketa Vondrousova (67 => 16)

Amanda Anisimova (95 => 24)

Jelena Rybakina (191 => 36)

Iga Swiatek (175 => 60)

Coco Gauf (875 => 68)

Catherine McNally (682 => 118)