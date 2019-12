Sterren van morgen #5: Amerikaanse die als zeventienjarige in de halve finale van Roland Garros stond

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

Het wordt steeds serieuzer in deze lijst. We zijn intussen aanbeland bij nummer 24 op de WTA-ranking. De bronzen medaille uit dit lijstje.

Amanda Anisimova werd pas op 31 augustus achttien. Toch stond ze eind 2018 al in de top honderd: toen mocht ze de winterbreak ingaan als nummer 95. In 2019 zette ze de bestorming van de tennishemel gewoon verder.

In 2017 won de Amerikaanse de finale van de US Open voor junioren van Coco Gauff. Het zijn vaak dezelfde namen die terugkeren in deze lijst: het kransje toptalenten is eerder beperkt.

Na een 2018 zonder toernooizege, was het dit jaar wel prijs. In het Colombiaanse Bogotá won ze de Copa Colsanitas: haar allereerste WTA-toernooi. Verder bereikte ze de vierde ronde op de Australian Open. Maar haar strafte exploot was toch Roland Garros van dit jaar.

Anisimova schakelde in de kwartfinale titelverdedigster Simona Halep uit. Ze werd zo de eerste speler of speelster geboren in de 21e eeuw die de kwartfinale -en uiteraard de halve finale- haalde op een Grand Slam. In de halve finale botste ze uiteindelijk op Ashleigh Barty, die in de finale brandhout zou maken van Markéta Vondroušová.

Anisimova steeg in 2019 71 plaatsen. Van plek 95 ging ze naar 24.

