Sterren van morgen #3: Achttienjarige die geruisluis naar de top klimt

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

Kent u Iga Swiatek al? De kans is groot dat het antwoord ‘nee’ is. In 2018 won ze samen met Caty McNally het dubbeltoernooi op Roland Garros bij de junioren. Op Wimbledon pakte ze dat jaar de titel in het enkelspel bij de junioren.

Bij de elite is het wachten op een eerste WTA-titel. Ze haalde ze nog maar één keer de finale van een WTA-toernooi. Bovendien verloor ze die in april van dit jaar in Lugano. Op Roland Garros haalde ze de vierde ronde, die ze kansloos verloor van Simona Halep. Voor het overige geraakte ze nog nooit verder dan de tweede ronde op een Grand Slam.

Toch steeg het achttienjarige talent 115 plaatsen op de WTA-ranking in 2019. Van plek 175 ging ze naar plek 60. Ze is daarmee de op drie na hoogstgeplaatste tiener op de ranking.

Het meest opvallende talent uit dit lijstje is ze zeker niet. Maar Swiatek is er toch eentje om in de gaten te houden de volgende jaren.