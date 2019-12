Sterren van morgen #6:  Tsjechische die de top twintig bestormde dankzij finaleplaats op Roland Garros

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

We zijn intussen beland bij de op één na hoogstgeplaatste speelster van twintig of jonger: Marketa Vondrousova. De Tsjechische won nog maar één WTA-titel: de Ladies Open in Lugano in 2017.

Ze wacht dus al een hele tijd op een nieuwe triomf. Dit jaar verloor ze drie finales: in Boedapest van onze Alison Van Uytvanck en in Istanbul van Petra Martic. Vondrousova haalde echter ook de finale op Rolland Garros. Daarin werd ze weliswaar afgedroogd door Ashleigh Barty, maar dat doet niets af van haar knappe parcours in Parijs.

Die finale leverde haar 1200 punten op op de WTA ranking. De helft van haar totale puntenaantal (2390). Als ze dit jaar enkel die finale zou hebben gehaald, zou ze op plek 47 staan. Net boven… Van Uytvanck. (1175 punten)

Vondrousova sloot 2017 en 2018 af op plek 67 en leek dus een beetje te stagneren, maar in Parijs zette ze een enorme stap vooruit. De grote vraag is of ze in 2020 kan bevestigen. In Parijs start ze dit jaar alleszins met het mes op de keel. Een vroege uitschakeling kan haar daar enorm veel pijn doen.