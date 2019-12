Sterren van morgen #7: De negentienjarige nummer vijf van de wereld... die vorig jaar nog maar net bij de eerste tweehonderd stond

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

We sluiten dit lijstje met de nieuwe lading toptalenten af met het grootste van allemaal. Bianca Andreescu sloot 2018 af op plaats 178. Vandaag staat ze op nummer 5. Eigenlijk is ze al eerder een 'ster van vandaag' dan een 'ster van morgen'. Maar goed...

Je moet al een heel grote tennisliefhebber zijn om al voor 2019 van Andreescu gehoord te hebben. Maar als haar naam nu nog geen belletje doet rinkelen…

De Canadese speelde dit jaar vijf WTA-finales. In Auckland verloor ze. De vier andere finales won ze wél. In Indian Wells zelfs als eerste kwalificatiespeelster ooit. Ook in ‘haar’ Toronto en Newport Beach was ze de beste.

The count down continues of our picks for the Top 5⃣ Grand Slam matches of 2019!



Coming in at No.4⃣, @Bandreescu_’s standout win over Mertens in the @usopen quarterfinals! —>https://t.co/GE4nWxtULy pic.twitter.com/mMbAa5coS1 — WTA (@WTA) November 20, 2019

Op de US open hield ze Elise Mertens uit de finale na één van de mooiste wedstrijden van het jaar. In de finale klopte ze Serena Williams, die ook in Toronto (geblesseerd) het onderspit had moeten delven. Williams is dubbel zo oud als Andreescu. Wissel van de macht.

Opvallend is dat Andreescu al vijfde staat, maar zowel op de Australian Open als op Roland Garros de tweede ronde niet overleefde. Op Wimbledon trad ze zelfs niet aan met een schouderblessure. Als ze in 2020 wél presteert op die drie toernooien, zal ze erg dicht bij de eerste plaats op de ranking komen.