Sterren van morgen #2: Vijftienjarige die de wereld verbaasde op Wimbledon

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

Coco Gauf werd dit jaar met haar vijftien jaar de jongste speelster die ooit de kwalificaties overleefde op Wimbledon. Maar daar bleef het niet bij.

Ze toonze zich aan de wereld door Venus Williams Williams uit te schakelen met twee keer 6-4. In de derde ronde overleefde ze twee matchpunten tegen Polona Hercog. Pas in de vierde ronde kraakte ze voor Simona Halep, die uiteindelijk het toernooi zou winnen.

Samen met Catherine McNally, die deze lijst op gang trapte (lees hier) won ze in 2019 ook twee dubbeltoernooien. Voor haar eerste WTA-titel in het enkelspel moest ze tot oktober wachten. Als lucky loser won ze het toernooi van Linz, waardoor ze de top honderd binnenkwam.

Gauf sloot 2018 nog af op plek 875 maar staat intussen dus 807 plaatsen hoger: op plek 68. Gauf wordt er eentje om in 2020 serieus rekening mee te houden. Vanaf 2020 zeg maar, want ze is ook de allerjongste in deze lijst. Ter vergelijking: onze Kim Clijsters had al twee Grand Slams gewonnen voor Gauf geboren werd…

Om het een beetje bevattelijk te houden, namen we enkel meisjes van twintig of jonger die minstens vijftig plaatsen stegen op de WTA-ranking op in deze lijst.