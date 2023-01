Ook de mannen zijn aan de eindfase op de Australian Open beland: Novak Djokovic als favoriet en ook enkele verrassingen

De Australian Open gaat de eindfase in. Ondertussen zijn ook alle kwartfinales bij de mannen bekend.

De kwartfinales bij de vrouwen waren iets eerder op maandagavond bekend. Voor de mannen moesten we wat langer wachten. Uiteindelijk was het Novak Djokovic die zich als laatste voor de kwartfinales op de Australian Open plaatste.

Djokovic had tegen Alex de Minaur geen moeite. Met 2-6, 1-6 en 2-6 kegelde hij de laatste Australiër bij de mannen uit het enkeltornooi. Djokovic zal in de kwartfinales tegen de Rus Andrey Rublev spelen.

Verder staat er nog één andere absolute topper in de kwartfinales. Dat is Stefanos Tsitsipas. Hij had tegen de Italiaan Jannik Sinner wel een vijfsetter en 4 uur tennis nodig om in de kwartfinales te geraken: 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 en 6-3. Hij zal tegen de Tsjech Jiri Lehecka spelen.

Ook Sebastian Korda zit in de kwartfinales. De Amerikaan schakelde onderweg Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz uit. De Rus Karen Khachanov wordt de volgende tegenstander.

De laatste kwartfinale is een duel tussen de Amerikanen Ben Shelton en Tommy Paul. De jonge Shelton is een echte verrassing. Momenteel is hij het nummer 89 van de wereld. Paul staat op plaats 35 en haalde voor het eerst de kwartfinales in zijn carrière.