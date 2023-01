AO: Rublev veert recht met rug tegen muur in supertiebreak, kwartfinales bij dames bekend en Mertens-killer is er bij

Spektakel op de Australian Open. Rublev kroop bij de heren door het oog van de naald. Bij de dames liggen alle kwartfinales inmiddels vast.

Het is vooral de mannenmatch tussen Rublev en Rune die nog nazindert in Melbourne. Rublev kwam telkens een set voor, waarna er ook steeds een antwoord van Rune kwam. In de beslissende vijfde set kwam Rublev 1-4 achter. De Rus sleepte er een supertiebreak uit, maar kwam opnieuw met de rug tegen de muur te staan.

Zijn Deense opponent kwam 0-5 voor en leek gewonnen spel te hebben. De comeback waarmee het vijfde reekshoofd vervolgens voor de dag kwam, was nog straffer dan de vorige. Rublev stootte dus alsnog door met 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 en 7-6 (11/9). Zijn plekje in de kwartfinales is reeds verzekerd. Het is nog afwachten of ook Djokovic zich bij de laatste acht vervoegt. De Serviër moet zijn achtste finale nog afwerken.

Amazing Andrey!@AndreyRublev97 comes from 0-5 down in the match tiebreak to defeat Holger Rune in a classic at Rod Laver Arena.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/Ms3S4Vi4wN January 23, 2023

De laatste vier achtste finales in het dames enkelspel zijn wel reeds achter de rug. Mertens-killer Sabalenka klopte Bencic met 7-5 en 6-2. Vekic haalde het van Fruhvirtova met 6-2, 1-6 en 6-3. Een verrassing was de uitschakeling van vierde reekshoofd Garcia. Linette bleek met 7-6 (7/3) en 6-4 te sterk voor de Française. Karolina Pliskova kende geen genade met Zhang: 6-0 en 6-4. De kwartfinales bij de dames zijn zo bekend.