Novak Djokovic triomfeert in Astana, nummer 1 van de wereld Iga Swiatek verliest nog eens een finale

Novak Djokovic heeft het ATP-tornooi van Astana gewonnen. Taylor Fritz won in Tokio. In het Tsjechische Ostrava viel er een verrassing: Barbora Krejcikova versloeg Iga Swiatek in de finale.

Naast het tornooi van Monastir waar Elise Mertens won, was er afgelopen week ook het WTA-tornooi van Ostrava in Tsjechië. Nummer 1 van de wereld Iga Swiatek nam het op tegen thuisspeelster Barbora Krejcikova. Swiatek pakte de 1e set, ondanks een remonte van Krejcikova, met 7-5. Daarna begon Krejcikova het over te nemen. Ze won de 2e set met 6(4)-7 en de beslissende set won ze met 3-6. Zo verloor Swiatek voor de 1e keer dit seizoen een finale. Voor Krejcikova was het de 2e zege van het seizoen. Vorige week won ze Tallinn.

Bij de mannen stonden Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas in Astana in de finale. Djokovic sloeg aan het einde van de 1e set toe. Hij had genoeg aan 1 breakkans: 3-6. In set 2 kreeg hij ook al snel breakkansen, maar Djokovic moest wat langer wachten. Bij 2-2 ging hij door de opslag en hij gaf de wedstrijd niet meer uit handen: 4-6. Het was zijn 4e tornooizege van het seizoen.

Op het ATP-tornooi van Tokio kregen we een Amerikaanse finale. Frances Tiafoe speelde tegen Taylor Fritz. Het werd snel duidelijk dat er voor elk punt moest geknokt worden. Fritz won de 1e set met 6(3)-7. Hetzelfde beeld kregen we in de 2e set. Ook daarin haalde Fritz het in de tiebreak: 6(2)-7. Het was zijn 3e tornooizege van het seizoen.