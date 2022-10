Dan toch: Elise Mertens boekt in Monastir haar 1e zege van 2022

Elise Mertens heeft het WTA-tornooi van Monastir in Tunesië gewonnen. Het is haar 1e tornooizege in 2022.

2022 was nog niet echt het jaar van Elise Mertens. Ze wisselde goede met minder goede periodes af en zakte wat weg op de WTA-ranking. In Monastir bereikte ze haar 1e finale van het seizoen. De Française Alizé Cornet was de tegenstandster. Eerst moesten beide speelsters nog in de wedstrijd komen. Er waren breakkansen langs beide kanten. Bij 2-2 kon Mertens toch eens breaken en ze stoomde door naar setwinst: 6-2. Daarna was Mertens helemaal bevrijd. Ze breakte met een love game en gaf Cornet nauwelijks nog een kans: 6-0. Een knappe zege voor Mertens. Het is haar 1e tornooizege van 2022 en haar 7e in totaal.