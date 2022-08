Geen Belg(ische) in finale: ook Elise Mertens en Sander Gillé verliezen hun dubbelmatch met eindstrijd in zicht

Geen enkele Belg of Belgische haalde deze week de finale. Ook Elise Mertens en Sander Gillé niet. Zij verloren in de halve finales in respectievelijk Cincinnati en Vancouver.

Met Ysaline Bonaventure, Elise Mertens en Sander Gillé bereikten drie Belgen op verscheidene plekken de halve finales. U kon eerder HIER al lezen over de nederlaag van Bonavonture in de Bronx. Elise Mertens moest het met Kudermetova in Cincinnati opnemen tegen de Oekraïense Kichenok en de Letse Ostapenko.

MERTENS EN KUDERMETOVA GEVEN ZEGE WEG

Mertens en Kudermetova waren dicht bij de zege. Ze zetten immers de eerste set naar hun hand en leidden ook in de tweede met 2-4. Toch liep het nadien nog mis. Kichenok en Ostapenko dwongen nog een tiebreak af die ze wisten te winnen. In de supertiebreak gaf het de doorslag dat ze acht van de laatste negen punten konden winnen. Kichenok en Ostapenko schakelden Mertens en Kudermetova zo uit met 4-6, 7-6 (7/5) en [10-5].

Ook in het mannentennis geen Belg in een finale. Sander Gillé stond met de Amerikaan Schnur op de challenger in Vancouver tegenover Goransson en McLachlan. Het Zweeds/Japanse duo had ruimschoots het betere van het spel in de eerste set. De tweede set was wél spannend, maar aan het einde maakten Goransson en McLachlan toch definitief het verschil en wonnen ze met 6-1 en 7-5.