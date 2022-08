Geen geslaagde dag in Toronto voor België in het dubbel: Kirsten Flipkens en Kimberley Zimmermann moeten eruit

Kirsten Flipkens is meteen uitgeschakeld op het dubbeltornooi in Toronto. Ook Kimberley Zimmermann ging er meteen uit.

In Toronto zijn enkele Belgen aan de slag in het dubbeltornooi. Kirsten Flipkens vormde een duo met de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Ze moesten spelen tegen de Canadese zusjes Bianca en Leylah Fernandez.

De wedstrijd van Flipkens en Sorribes Tormo kon niet slechter beginnen. Ze stonden snel 0-5 achter. Ze knokten nog terug naar 4-5, maar dan maakte het Canadese duo het af: 4-6. Ook in set 2 waren Flipkens en Sorribes Tormo meteen op achtervolgen aangewezen. Deze keer konden ze er niets meer tegenin brengen en verloren de set met 1-6.

OOK VERLIES VOOR KIMBERLEY ZIMMERMANN

Op dezelfde avond speelde ook Kimberley Zimmermann. Samen met de Hongaarse Anna Bondar, die enkele uren eerder van Elise Mertens had verloren, speelde ze tegen de Amerikaanse Sofia Kenin en de Kazachse Yulia Putintseva.

Zimmermann en Bondar stonden meteen een breakpunt achter. Ze maakten die achterstand weer goed en we gingen naar een tiebreak. Die was slopend en kon alle kanten uit. Uiteindelijk wonnen Kenin en Putintseva het pleit: 10-12. Zimmerman en Bondar bleven niet bij de pakken zitten en kwamen in de volgende set meteen een break voor. Kenin en Putintseva kwamen terug en forceerden op het einde de beslissende break: 5-7.