Elise Mertens moet 1 set zweten om de volgende ronde in Toronto te halen

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in Toronto. Enkel in de 1e set maakte ze het zich moeilijk.

Deze week zijn veel ogen gericht op het WTA-tornooi van Toronto dat hoog aangeschreven staat. Elise Mertens speelde in de 1e ronde tegen de Hongaarse Anna Bondar.

In de 1e set toonde Mertens meteen dat ze hoger op de WTA-ranking staat. Ze liep 2 breakpunten uit, maar dan kantelde de set. Bondar kwam terug en kon een tiebreak afdwingen. Mertens nam daarin het heft in handen en ze won de tiebreak met 2-7.

Mertens had weer het goede ritme te pakken. Ze ging in de volgende set meteen door de opslag. De veer bij Bondar was gebroken en Mertens won de set duidelijk met 1-6.