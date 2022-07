🎥 Dag 6 op Wimbledon: opstootjes en excuses van Rafael Nadal

De 6e dag op Wimbledon is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Rafael Nadal excuseerde zich tegenover zijn tegenstander. Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas maakten er een straatgevecht van.

Het opmerkelijkste van de dag was het verlies van Iga Swiatek. Maar dat was niet het enige. Bij de mannen waren er heel wat discussies.

Rafael Nadal had weinig problemen om te winnen van Lorenzo Sonego, maar toch was er opschudding in de 3e set. Nadal riep Sonego naar het net. Hij vond dat Sonego te veel lawaai maakte. Achteraf sloeg Nadal mea culpa: "Ik moet zeggen dat ik fout was. Ik had Sonego niet naar het net moeten laten komen. Daarvoor wil ik me excuseren. Ik heb er geen problemen mee om dat toe te geven. In de kleedkamer hebben we ook lang gepraat met elkaar en het is uitgeklaard."

Dat incident was nog maar klein bier in vergelijking met wat Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas vertoonden. Kyrgios had eerst ruzie met een lijnrechter in de 1e set. Die lijnrechter ging iets zeggen bij de umpire. "Waarom doet zij dat?" vroeg Kyrgios aan de umpire.

In de 2e set was het de beurt aan Tsitsipas. Hij sloeg gefrusteerd een bal in de tribune nadat hij de 2e set verloor. Hij raakte daarbij niemand. Kyrgios wou daarna niet verderspelen. "Ik speel niet tot hij gestraft wordt", zei Kyrgios tegen de umpire.

🎾​🇬🇧​ | Tsitsipas slaat een bal uit frustratie richting het publiek en Nick Kyrgios denkt er zo het zijne over.



📺​ #Wimbledon kijk je op discovery+ pic.twitter.com/iAQPTir0OO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 2, 2022

Nadien ging het verder tussen de 2. Tsitsipas mikte opzettelijk harde opslagen richting het lichaam van Kyrgios, maar werd daarvoor niet bestraft. Na de wedstrijd is er een handshake tussen de 2, maar niet van harte. Ook de uitslag nog: Kyrgios won in 4 sets. Het werd 6(2)-7, 6-4, 6-3 en 7-6(7).